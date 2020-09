Milan-Vicenza, probabile formazione: Pioli recupera Calhanoglu

Il Milan nel pomeriggio scenderà in campo per la sua terza amichevole stagionale contro il Vicenza. Ecco le probabili scelte di mister Pioli

Alle 17.00 il Milan giocherà la sua terza amichevole stagionale. La squadra allenata da Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di alcuni nazionali (Kjaer, Gabbia, Rebic e Saelemaekers), oltre che degli infortunati Conti, Leao e Romagnoli.

Donnarumma è tornato a disposizione, dopo l’impegno con l’Italia, ed è probabile che si alterni con il fratello Antonio.

In difesa scelte praticamente obbligate con la linea titolare che sarà composta da Calabria, Duarte, Bellodi e Theo Hernandez. Nella ripresa ci sarà spazio anche per il giovane Kalulu.

A centrocampo, in attesa di Tonali, la diga Bennacer-Kessie non si tocca ma scalpitano in panchina Pobega e Krunic. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi Hakan Calhanoglu, che non ha giocato l’ultima partita della Turchia. Al suo fianco probabile l’impiego di Castillejo e Paqueta ma non è da escludere l’utilizzo dal primo minuto anche di Maldini, Brahim e Roback. In attacco, ovviamente, ci sarà Ibrahimovic, che negli ultimi minuti darà il cambio a Colombo.

4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Kessie-Bennacer; Calhanoglu, Paqueta (Maldini), Castillejo; Ibrahimovic

