Calciomercato Milan – Servono cessioni: i probabili partenti

Il Milan deve vendere dei calciatori, sia per ragioni tecnico-tattiche che di bilancio. I nomi dei profili che possono lasciare Milanello sono già noti.

Il Milan ha la necessità di vendere alcuni giocatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli. Ci sono più elementi che possono lasciare Milanello entro la fine di questa finestra del calciomercato.

CENTRALI DIFENSIVI – Mateo Musacchio è ai box per infortunio, altrimenti sarebbe stato sulla lista dei cedibili. Il suo contratto scade a giugno 2021 e a maggior ragione la dirigenza lo avrebbe venduto. Probabilmente partirà Leo Duarte, che nelle amichevoli non ha particolarmente convinto. Forse gli farebbe bene cambiare aria, in prestito o anche a titolo definitivo, per rilanciarsi. Partendo l’ex Flamengo, la società andrebbe a prendere un nuovo difensore centrale. Dovrebbe andarsene in prestito il giovane Gabriele Bellodi.

TERZINI – Anche se Frederic Massara ha detto che non è sul mercato, in realtà Davide Calabria potrebbe ancora partire se arrivasse una buona offerta. Finora nessun club ha proposto i circa 15 milioni di euro necessari per trattare. Andrea Conti sta ancora recuperando da un infortunio e dunque non ha offerte. Sulla corsia sinistra è Diego Laxalt quello destinato a partire, servono poco meno di 8 milioni per evitare la minusvalenza.a bilancio. Cedendo due terzini, il Milan ne andrebbe a prendere altrettanti.

CENTROCAMPO – Alla coppia titolare Bennacer-Kessie si è appena aggiunto Sandro Tonali, che completa il reparto con Tommaso Pobega. Un altro mediano dovrebbe arrivare, infatti si fanno i nomi di giocatori come Tiemoué Bakayoko, Boubakary Soumaré e Florentino Luis. A partire può essere Rade Krunic, arrivato per 8 milioni dall’Empoli un anno fa.

ATTACCO – Lucas Paquetà ha deluso nell’ultima stagione e la società rossonera pensa a venderlo, ma nessuno finora ha offerto i 25 milioni richiesti. Si parla di un interessamento del Lione, però bisognerà vedere se si svilupperà qualcosa di concreto. È rientrato dopo i prestiti a Standard Liegi ed Heerenveen, ma Alen Halilovic entro la fine di questo calciomercato ripartirà nuovamente. Ha ancora un anno di contratto con il Milan e non rientra nel progetto di Pioli. Si attende l’offerta per cedere il fantasista croato, arrivato a titolo gratuito dall’Amburgo nell’estate 2018.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tatarusanu al Milan, venerdì visite e firma: le cifre dell’accordo