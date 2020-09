Tatarusanu al Milan, venerdì visite e firma: le cifre dell’accordo

Ciprian Tatarusanu pronto per iniziare la nuova avventura al Milan. L’ex portiere della Fiorentina dovrà sostituire Gigio Donnarumma in caso di necessità.

Il Milan ha scelto il vice di Gianluigi Donnarumma: è Ciprian Tatarusanu. Il 34enne rumeno arriva a titolo definitivo dal Lione, al quale verrà pagato un piccolo indennizzo.

L’ex estremo difensore della Fiorentina è arrivato ieri sera a Milano. Venerdì mattina sosterrà le visite mediche, poi affronterà il test per l’idoneità sportiva e infine firmerà il contratto in sede. Previsto un triennale da circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, come confermato da La Gazzetta dello Sport e da Tuttosport.

Il Milan aveva valutato la possibilità di riprendere Asmir Begovic dal Bournemouth, ma il bosniaco chiedeva un ingaggio da circa 2 milioni netti all’anno. Ci sono stati pure dei sondaggi per Marco Sportiello dell’Atalanta e Andrea Consigli del Sassuolo, poi la virata su Tatarusanu e l’accordo raggiunto in breve tempo con il Lione.

Il rumeno ha già giocato in Serie A con la Fiorentina dal 2014 al 2017 e ha un buon bagaglio di esperienza. Dovrà farsi trovare pronto quando Gigio Donnarumma sarà assente. Antonio Donnarumma, invece, continuerà ad essere il terzo portiere.

