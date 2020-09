Calciomercato Milan – Dal Chelsea indizio sull’addio di Bakayoko

Il Chelsea manda un chiaro segnale sul futuro di Tiemoué Bakayoko, destinato a lasciare Londra. Il Milan ci pensa, però la trattativa è in fase di stallo.

Sicuramente Tiemoué Bakayoko non giocherà nel Chelsea nella stagione 2020/2021. Il mediano francese non rientra nei piani di Frank Lampard ed è destinato a partire.

La sua priorità è tornare al Milan, ma la trattativa non decolla. Se esiste un accordo sulla formula del trasferimento, ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto, non vi è invece sulle cifre. I Blues vogliono fissare il prezzo finale del cartellino a 30 milioni di euro, i rossoneri più vicino ai 20. Le negoziazioni vivono una fase di stallo.

Intanto il Chelsea ha comunicato ufficialmente i numeri di maglia dei propri giocatori per la stagione 2020/2021. Non compare Bakayoko, segnale che il giocatore non farà parte della squadra di Lampard. Un chiaro indizio di mercato, che comunque non sorprende granché. Da capire se la cessione sia vicina oppure se bisognerà attendere ancora.

Sull’ex centrocampista del Monaco non c’è solamente il Milan. Anche alcune società della Premier League si sono fatte avanti. Se Paolo Maldini e Frederic Massara non dovessero riuscire a chiudere, i Blues potrebbero cedere il calciatore a un’altra squadra.

Squad numbers for the 2020/21 season! 🔵 pic.twitter.com/jAY5N0cPX4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 10, 2020

