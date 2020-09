Milan, Donnarumma punta all’esordio: “Settimana importante”

Gigio Donnarumma guarda all’inizio della nuova stagione. Il portiere classe 1999 ha postato una foto su Instagram mostrando la sua concentrazione

Sette giorni all’inizio ufficiale della stagione. Il Milan sta preparando a Milanello il primo match contro lo ShamrockRovers, valevole per i preliminari di Europa League, in programma il prossimo giovedì. Poi sarà esordio in Serie A contro il Bologna, lunedì 21.

Gigio Donnarumma, come il resto della squadra, è dunque concentrato verso le prime due partite ufficiali: “Occhi puntati su una settimana importante”, ha scritto il portiere rossonero su Instagram.