“Quando i sogni si avverano” – Il video di benvenuto a Tonali

Il Milan ha pubblicato sulle proprie pagine social un video nostalgico di benvenuto a Sandro Tonali, centrocampista appena arrivato dal Brescia.

Sandro Tonali ha realizzato il suo sogno: indossare da protagonista la maglia del Milan. Il club rossonero nel video di presentazione e benvenuto, ha spinto proprio sul tasto della nostalgia e del tifo.

Sui vari profili social A.C. Milan è stato pubblicato un video intitolato “Quando i sogni si avverano”. Protagonista un giovanissimo tifoso rossonero, che ricalca la figura di Tonali, che ha la cameretta tappezzata di foto, bandiere e poster del suo amato Milan.

Quel bambino si trasformerà nell’attuale numero 8 rossonero, che con emozione e grande soddisfazione personale ha firmato per il Milan e sta per iniziare la sua avventura con la squadra della propria infanzia.

Proof that dreams do come true 💌🤩

Quando i sogni si avverano 💌🤩#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/vZyPvInrTq

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2020