Milan, tentazioni estere per Colombo: il retroscena

Il retroscena su Lorenzo Colombo, tentato da alcuni club internazionali sia di recente sia quando era un giovanissimo calciatore del vivaio.

Il gol nel sangue, il Milan ed i colori rossoneri come una seconda pelle. Lorenzo Colombo è un prodotto del vivaio rossonero pronto a fare il salto di qualità per la sua squadra del cuore.

Gol bellissimi nelle amichevoli contro Monza e Vicenza che portano agli onori della cronaca le qualità di Colombo, considerato già un possibile vice-Ibrahimovic.

Il suo futuro sarà rossonero, anche grazie al rinnovo contrattuale firmato a giugno fino al 2024. Ma le tentazioni estere non sono mancate, sia nel passato recente che quando era un giovanissimo talento del vivaio.

Il classe 2002 del Milan è stato sondato da alcuni club di Premier League, oltre che da ben dieci squadre della nostra Serie B. I rossoneri non vogliono però sentir parlare di cessione, neanche a titolo temporaneo.

Ma la squadra straniera più vicina a Colombo è stata il Borussia Dortmund. Come riportato da Calciomercato.com i tedeschi avevano inviato a Milanello alcuni emissari per osservare Colombo quando era ragazzino. Qualche presunto dialogo con i dirigenti del Milan e niente più: il 18enne è sempre stato considerato intoccabile, come uno dei migliori prodotti del settore giovanile degli ultimi 4-5 anni.

