Milan, si allontana Fofana | La decisione del Saint-Etienne

Sempre più complicato per il Milan arrivare a Wesley Fofana: arrivano le dichiarazioni del tecnico Puel sul futuro del difensore francese.

Sempre più complicato per il Milan arrivare a Wesley Fofana. Il difensore francese è uno dei nomi seguiti dal club rossonero per rinforzare la linea arretrata.

Inizialmente il Saint-Etienne, sua squadra d’appartenenza, ha sparato alto per il cartellino di Fofana: 30 milioni di euro per liberare il ventenne stopper.

La possibile chiusura definitiva a tale pista sembra essere arrivata oggi, nella conferenza del tecnico Claude Puel. L’allenatore dei bianco-verdi ha tolto in prativa Fofana dal mercato.

“Fofana è migliorato molto, ma ha ancora tanto da imparare. E’ un calciatore importante, però ha bisogno di maturare esperienza. Resterà ancora qui con noi per continuare il suo percorso di crescita”.

Dunque Puel, che già in passato aveva fatto sapere di non voler rinunciare a Fofana, sembra allontanare l’opzione Milan per il giovane difensore. I rossoneri dovranno dunque virare su altri obiettivi per la difesa.

