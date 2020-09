Calciomercato Milan – André Silva ceduto, Fofana in Premier | VIDEO

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di André Silva all’Eintracht Francoforte, dove l’attaccante portoghese si era già trasferito un anno fa in prestito biennale. Il club tedesco ha deciso di comprare il cartellino dell’ex Porto e ciò sembra essere un indizio del fatto che i rossoneri a loro volta acquisteranno Ante Rebic, arrivato dalla Germania con la medesima formula. Niente Milan per Wesley Fofana, invece. Il talentuoso difensore centrale del Saint-Etienne ha deciso di accettare l’offerta arrivata dal Leicester City. Il suo futuro, salvo sorprese, sarà in Premier League. Le Foxes dovrebbero investire circa 29 milioni di euro per il cartellino.