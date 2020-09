Calciomercato Milan, conferma in attacco: arriva l’ufficialità

Ante Rebic continuerà a giocare con la maglia del Milan. L’ufficialità dell’acquisto di Rebic arriverà oggi, al massimo domani

Andre Silva è ufficialmente un nuovo giocatore dell‘Eintracht Francoforte. Ieri l’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo da parte dei tedeschi, ora – come raccontato – è la volta di Ante Rebic. L’attaccante croato sarà a tutti gli effetti un calciatore del Milan.

Già oggi, come afferma Carlo Pellegatti – potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il comunicato è dunque atteso per le prossime ore, al massimo per la giornata di domani.

Rebic andrà a guadagnare 3 milioni di euro netti a stagione e in questa sessione di calciomercato non dovrebbero esserci altre novità legate all’attacco, ormai al completo con il croato, Leao, Ibrahimovic e Lorenzo Colombo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI ROMAGNOLI