Milan, infortunio Romagnoli: ecco quando rientra

Alessio Romagnoli è alle prese con il recupero dall’infortunio al polpaccio. Salterà le prime partite del Milan in Europa e in campionato

Alessio Romagnoli sarà il grande assente dell’inizio di stagione del Milan. Il capitano rossonero, infortunatosi al polpaccio lo scorso luglio, non ha ancora recuperato. Da quando è iniziata la preparazione il classe 1995 ha svolto solo lavoro personalizzato.

Un brutto guaio per Stefano Pioli che non potrà contare su Romagnoli per le prime due partite di campionato e per l’Europa League. La coperta in difesa – come hanno mostrato le prime amichevoli – è davvero corta.

Musacchio è infortunato e Duarte non ha offerto garanzie. Kjaer e Gabbia saranno sicuramente titolari. Romagnoli, come riporta Calciomercato.com, rientrerà a fine settembre.

