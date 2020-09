Milan, seconda maglia svelata da PUMA: le immagini

La seconda maglia del Milan svelata da Puma sui social. Non è totalmente bianca come siamo abituati. Ecco le foto apparse in questi minuti.

Poco fa, sui propri canali social, la PUMA ha pubblicato le prime foto della nuova seconda maglia del Milan. Che quest’anno, dopo svariato tempo, si presenta in modo diverso rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Infatti la seconda maglia dei rossoneri è sempre stata completamente bianca; in questa stagione invece la casa produttrice l’ha proposta in una nuova versione.

Base bianca come sempre, poi sul petto un disegno in rosso costituito da tanti quadrati che vanno a formare una specie di onda. Un template bello da vedere ma che ha creato qualche discussione sui social. Infatti i tifosi considerano storica la seconda maglia completamente bianca e volevano vederla di nuovo così. Un’altra parte, invece, apprezza il lavoro svolto da PUMA che dà un tocco di novità rispetto agli scorsi anni.