Tuttosport – Milan, Krunic: ritorno di fiamma del Torino

Il Torino torna alla carica per Rade Krunic. Il centrocampista è sulla lista dei partenti del Milan, ma prima il club rossonero vuole un nuovo arrivo sulla mediana. In pole per l’ex Empoli c’è però il Friburgo.

Con l’arrivo di Sandro Tonali e quello probabile di un nuovo centrocampista, lo spazio per Rade Krunic è ridotto al lumicino. Motivo per cui il Milan vorrebbe cederlo per monetizzare. L’interesse per il bosniaco è sempre alto, con il Friburgo in pole per assicurarsi il giocatore.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, c’è un rinnovato movimento anche del Torino per l’ex Empoli, un fattore positivo per il Milan, che spera in una vera e propria asta. Il Friburgo ha presentato un’offerta interessante, che si aggira attorno agli 8 milioni. Una cifra che potrebbe accontentare il Milan, ma che non è stata ancora accettata.

La dirigenza vorrebbe prima far arrivare un nuovo centrocampista, per poi dare il via libera a Krunic e in questo momento di stallo il Torino potrebbe inserirsi, con una proposta economicamente maggiore o convincendo il giocatore a restare in Italia.

