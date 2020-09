Calciomercato Milan, Mourinho: “Doherty non sostituisce Aurier”

Il Milan non smette di seguire Serge Aurier. I rossoneri sono concentrati al momento su altri obiettivi, ma pensano ancora al terzino ivoriano. Proprio sul giocatore si è espresso Mourinho, che ha svincolato l’arrivo di Doherty dalla partenza di Aurier.

Serge Aurier è il primo nome sul taccuino dei terzini stilato da Maldini e Massara. Il tecnico del Tottenham Josè Mourinho ha gelato i rossoneri circa le possibilità che l’esterno ivoriano lasci gli Spurs: “Abbiamo preso un nuovo terzino, Matt Doherty, per avere più opzioni e per migliorare la squadra. Non voglio cedere Serge e la convivenza con Doherty può essere solo una sfida per il giocatore”. Mourinho però non ha escluso ogni possibilità che Aurier si trasferisca: “Se poi Aurier venisse da noi con una proposta, ne parleremmo”.

Il Milan al momento vuole completare altri reparti, ma tiene costantemente monitorata la situazione Aurier e sembra che solo nel caso in cui l’ivoriano chiedesse di partire, allora il Tottenham si muoverebbe per accontentarlo.