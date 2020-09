Calciomercato Milan, Paqueta-Lione: nuova idea scambio

Milan e Lione sono in trattativa per il trasferimento di Lucas Paqueta in Francia. Nell’OL gioca Andersen che potrebbe far comodo ai rossoneri

Discorsi aperti con il Lione per la cessione di Lucas Paqueta. Il Milan e il club francese sono in buoni rapporti e lo dimostra il recente affare che ha riportato in Italia Ciprian Tatarusanu. L’OL pensa al brasiliano per rafforzare la squadra: i rossoneri per il calciatore chiedono circa 25 milioni di euro.

L’affare però potrebbe allargarsi ad altri elementi. Nelle scorse ore vi abbiamo riportato della possibile volontà da parte del Lione di inserire il cartellino di Jason Denayer per abbassare il prezzo. Idea questa che sarebbe stata rispedita al mittente dal Milan.

Potrebbe però nascere un’altra idea. Nel club francese milita, infatti, anche Joachim Andersen. Il centrale danese ha faticato ad imporsi la passata stagione ma in Italia, con la maglia della Sampdoria, ha dimostrato di poter far bene, tanto da finire sul taccuino di squadre importanti come Inter, Juventus e dello stesso Milan.

Andersen, classe 1996, potrebbe essere davvero il profilo giusto per rafforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli. Il calciatore in questi giorni è stato accostato al Torino, dove ritroverebbe Giampaolo che lo ha allenato in blucerchiato.

LEGGI ANCHE: OTTIMISMO PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA