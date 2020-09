Sky – Milan, futuro Donnarumma: mezzi e convinzione per il rinnovo

Il Milan è convinto di poter presentare la giusta offerta per convincere Donnarumma a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021

Altalena di emozioni per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Dopo il pessimismo dei giorni scorsi, nelle ultime ore è tornato un cauto ottimismo. Ottimismo che è dato dalla volontà del numero 99 di continuare a giocare con la maglia del Milan ma non è l’unico elemento.

Trattare con Raiola non è certo facile ma i rossoneri hanno tutta la volontà di migliorare l’offerta per portare Donnarumma a guadagnare più dei 6,5 milioni attuali.

Come riporta Sky Sport, la volontà del club è chiara: i rossoneri hanno la forza, i mezzi e la convinzione per provare a convincere Gianluigi Donnarumma a rinnovare il contratto perché la trattativa inizierà solo al termine del mercato ed è consapevole del fatto che non ci sarà più modo per monetizzare.

