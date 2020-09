Ibrahimovic salta Milan-Brescia per infortunio: le condizioni

Zlatan Ibrahimovic non giocherà oggi contro il Brescia. Ecco perché Stefano Pioli ha scelto di risparmiarlo per l’amichevole.

Milan e Brescia sono in campo per l’amichevole che anticipa l’esordio in gare ufficiali dei rossoneri. A Milanello la squadra di Pioli continuerà così la preparazione alla stagione 2020-2021.

Non c’è in campo Zlatan Ibrahimovic. Un infortunio ha fermato l’attaccante svedese, che da quando ha rinnovato il contratto con il Milan per un’altra stagione non è ancora sceso in campo in gare amichevoli.

Ibra ha subito un trauma contusivo alla gamba destra negli ultimi giorni. L’attaccante sta recuperando e dunque mister Pioli, per non rischiare, ha ovviamente scelto di non schierare il numero 11.

La speranza è che il campione classe ’81 sia però abile ed arruolabile per la gara secca contro lo Shamrock Rovers prevista per giovedì prossimo.

