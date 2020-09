Milan-Brescia, formazioni ufficiali: out Ibrahimovic

Ecco la formazione ufficiale scelta da Stefano Pioli per il match amichevole che vedrà il Milan impegnato contro il Brescia

Non c’è Zlatan Ibrahimovic nell’ultima amichevole della stagione. Il match contro il Brescia, che avrà inizio alle 17.00, non vedrà in campo l’attaccante svedese per un trauma contusivo alla gamba destra, dal quale sta recuperando. Davanti ci sarà ancora il giovane Colombo; panchina, invece, per Maldini.

I trequartisti saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Confermato il resto della formazione, con Donnarumma tra i pali dietro a Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Media composta ovviamente da Bennacer e Kessie

Formazione Ufficiale

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo.