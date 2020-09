Milan-Brescia 3-1 | Video gol e highlights: la sintesi dell’amichevole

Il Milan vince anche l’amichevole con il Brescia. I rossoneri continuano positivamente la preparazione all’esordio in coppa.

Vince ancora in amichevole il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera prosegue positivamente il cammino verso la stagione ufficiale 2020-2021, che inizierà giovedì con il preliminare di Europa League.

Il Brescia, squadra di Serie B, è stato sconfitto per 3-1 nel match iniziato alle ore 17 e giocatosi a Milanello. Nel primo tempo rossoneri avanti grazie alla rete di Franck Kessie sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Secondo tempo sprint per il Milan, che in pochi minuti raddoppia col solito baby Colombo e triplica con la rete di Castillejo. Gol della bandiera bresciana di Ghezzi ad un quarto d’ora dalla fine.

Tra le notizie più importanti gli esordi in maglia rossonera, seppur in amichevole, degli ultimi arrivati Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu, subentrati nel secondo tempo del match. Assente invece Zlatan Ibrahimovic per via di una contusione alla caviglia destra.

Milan-Brescia 3-1, gol e highlights

