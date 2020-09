Colombo ancora in gol: prenota un posto per l’Europa League

Il baby bomber del Milan Colombo sembra scatenato in questo precampionato: in rete anche oggi contro il Brescia a Milanello.

Tre gol in tre amichevoli. Lorenzo Colombo è uno dei calciatori più in forma in casa Milan di questo precampionato, come dimostrato nei test giocati tra fine agosto e settembre.

Il classe 2002 ha segnato anche oggi pomeriggio, nel secondo tempo di Milan-Brescia. Sua la rete del raddoppio nell’amichevole di Milanello, un gol realizzato con prepotenza e volontà.

Colombo si sta meritando la fiducia di Stefano Pioli. Ed ora spera seriamente di esordire da titolare in Europa League, giovedì prossimo contro lo Shamrock Rovers.

L’infortunio, o meglio la forte botta subita da Ibrahimovic alla caviglia rischia di mettere k.o. lo svedese per l’esordio stagionale. E visti i test recenti, Pioli potrebbe buttare nella mischia Colombo, come punta centrale nel preliminare europeo.

Una grande occasione, che ricorda quella concessa e sfruttata nell’estate 2017 a Patrick Cutrone. L’ex giovane bomber del Milan dopo un ottimo precampionato fu lanciato da Vincenzo Montella come titolare nelle prime uscite stagionali, confermando la sua ottima qualità realizzativa.

Gol de Colombo. 3 goles en 3 partidos para el canterano. 🔴⚫️ pic.twitter.com/N6rJHdJlam — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) September 12, 2020

LEGGI ANCHE -> TATARUSANU, PIU’ CLEAN SHEETS DI DONNARUMMA