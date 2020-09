Opta – Tatarusanu, il dato sui clean sheet: meglio solo in due

Ottime statistiche nelle passate esperienze in Serie A per Ciprian Tatarusanu. Il portiere del Milan vanta numeri piuttosto alti.

Il Milan si è assicurato un portiere sicuramente di valore e di esperienza puntando su Ciprian Tatarusanu. Il rumeno sarà il vice-Donnarumma per la prossima stagione.

Il dato riportato in luce da Opta Sports mostra come Tatarusanu, nelle sue esperienze precedenti in Serie A, avesse raccolto numeri e statistiche assolutamente positive.

Il classe ’86 durante la sua esperienza da titolare nella Fiorentina è risultato uno dei migliori portieri del campionato italiano. Tra il 2015-2016 ed il 2016-2017 Tatarusanu è stato in grado di tenere la sua porta blindata in ben 25 occasioni.

In questa speciale classifica di ‘clean sheets‘ solo Gigi Buffon e l’ex milanista Pepe Reina hanno fatto meglio di lui. Tatarusanu però può vantare numeri migliori in quel periodo di gente come Handanovic e proprio Donnarumma, suo nuovo compagno di squadra.

25 – In 2015/16 and 2016/17 only Gianluigi Buffon (33) and Pepe Reina (27) kept more clean sheets than Ciprian #Tatarusanu (25) among goalkeepers in Serie A. Assurance. pic.twitter.com/Pr8kYYdctB — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 12, 2020

LEGGI ANCHE -> MILAN, ARRIVA UN COLPO A CENTROCAMPO TOP-SECRET