Sky – Milan, Tonali fuori dalla lista UEFA: la situazione

Ad oggi né Tonali né Tatarusanu risultano inseriti nella lista UEFA in vista della sfida contro lo Shamrock Rovers. Cambi possibili 24 ore prima del match

Sandro Tonali – come riporta Sky Sport – non risulta inserito nella lista UEFA. Ad oggi, dunque, il centrocampista proveniente dal Brescia non potrebbe giocare contro lo Shamrock Rovers, match valevole per i preliminari di Europa League in programma giovedì in Irlanda. Stesso discorso per Tatarusanu, ufficializzato dal Milan, solo adesso.

Entrambi i giocatori, però, potrebbero prendere parte al match europeo. E’ possibile, infatti, effettuare due sostituzioni, entro 24 ore prima del match.

