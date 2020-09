Milan, Krunic verso il Toro: via libera per Bakayoko

Marco Giampaolo ha chiesto Rade Krunic per il suo Torino. Dalla sua cessione partirà l’assalto definitivo per Bakayoko.

Il Milan vuole sbloccare al più presto la questione Bakayoko. Secondo quanto riporta Sportmediaset, per vedere il francese in rossonero è necessario liberare un posto. Il primo indiziato è Rade Krunic, in direzione Torino. Marco Giampaolo vorrebbe a tutti i costi il bosniaco, già allenato al Milan e all’Empoli. Con la partenza del numero 33 rossonero, anche l’affare Bakayoko potrebbe sbloccarsi. Su Krunic c’è sempre il Friburgo, che ha presentato un’offerta da 8 milioni.

Il Chelsea al momento non fa sconti e continua a chiedere 30 milioni per il diritto di riscatto, mentre il giocatore dovrebbe andare a percepire circa 6 milioni. I rossoneri continuano il pressing e sperano in uno sconto, ma continuano a valutare anche i nomi di Soumaré e Florentino Luis.