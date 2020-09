Deulofeu, niente Milan | Destino già segnato

Ecco dove dovrebbe trasferirsi Gerard Deulofeu nella prossima stagione. L’attaccante ex Milan non tornerà in rossonero.

Niente ritorno al Milan per Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo classe ’94 difficilmente potrà essere un’opzione di fine mercato per i rossoneri.

L’ingaggio di Brahim Diaz ed il riscatto definitivo di Ante Rebic sembrano aver di fatto chiuso ogni operazione in entrata nel reparto offensivo del Milan.

Intanto Deulofeu, secondo Tuttosport, appare sempre più vicino a sbarcare in Italia, nelle fila del Napoli. Il club azzurro avrebbe un’intesa di massima con il Watford per il prestito con diritto di riscatto. Accordo anche sull’ingaggio, con Deulofeu che percepirà 3,5 milioni netti a stagione.

Il Napoli si deve ancora guardare dal possibile inserimento del Siviglia. La squadra andalusa, che disputerà la Champions League, è interessata all’ex rossonero. Inoltre Deulofeu ha già indossato la maglia biancorossa del Siviglia nella stagione 2014-15.

Milan disinteressato ormai al suo vecchio pallino. Un eventuale ritorno a San Siro avrebbe comunque entusiasmato gran parte dei tifosi milanisti, memori delle ottime prestazioni di Deulofeu quattro stagioni fa.

LEGGI ANCHE -> TONALI, ORA E DATA DELLA PRESENTAZIONE A MILANELLO