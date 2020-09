Milan, domani Tonali presentato in conferenza stampa

Domani in tarda mattinata a Milanello avverrà la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo arrivato Sandro Tonali.

Uno degli ultimi colpi di mercato del Milan è stato Sandro Tonali. Il mediano in arrivo dal Brescia ha già debuttato ieri pomeriggio in maglia rossonera, nell’amichevole proprio contro la sua ex squadra.

Domani, lunedì 14 settembre alle ore 13:15, il Milan presenterà ufficialmente Tonali in conferenza stampa. L’evento si svolgerà presso la sala stampa di Milanello, con il centrocampista classe 2000 che racconterà le prime emozioni del trasferimento in rossonero.

Tonali tra l’altro è un grandissimo tifoso del Milan da sempre. Non a caso ha scelto la maglia numero 8 in omaggio al suo idolo Rino Gattuso, telefonando allo stesso ex rossonero per chiedergli il permesso di indossare il suo storico numero. Un gesto di grande rispetto che dimostra l’umiltà e la professionalità di Tonali.

La conferenza di presentazione sarà visibile sull’app ufficiale e sulle pagine social dell’A.C. Milan.

