Calciomercato Milan – Enigma in difesa: la rivelazione di Maldini

La rivelazione di Paolo Maldini sui centrali di difesa ha riaperto il mercato del Milan. Possibili delle situazioni a sorpresa.

Il mercato del Milan in difesa potrebbe riaprirsi nel finale della sessione di calciomercato. Le parole odierne di Paolo Maldini sono una sorta di indizio.

Il direttore dell’area tecnica, dopo la presentazione di Tonali, ha parlato a Sky Sport dei programmi e delle ambizioni del suo Milan. Maldini ha ammesso che in difesa manca qualcosa: “Le cose prioritarie sono state già sistemate. Da qui a ottobre vedremo cosa si potrà fare. In difesa abbiamo un problema con i centrali, anche per colpa dei vari infortuni”.

In pratica al Milan servirebbe almeno un rinforzo nel pacchetto dei centrali. La società rossonera potrebbe provvedere, visto che tra Romagnoli e Musacchio vi sono indisponibilità piuttosto gravi. Non sarebbe male per Stefano Pioli attingere ad un altro difensore visti anche i tanti impegni infrasettimanali.

Il nome più in voga resta quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Ma non è da escludere che da qui al 5 ottobre fuoriescano nuove opzioni ed opportunità di mercato.

