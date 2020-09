Calciomercato Milan – Pazza idea El Shaarawy: può tornare

Stephan El Shaarawy potrebbe clamorosamente tornare in Italia. Anche il Milan sta valutando l’opportunità per l’attaccante.

Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un possibile quanto sorprendente ritorno di Stephan El Shaarawy. L’attaccante solo un anno fa era volato in Cina, accettando la richiesta dello Shanghai Shenhua.

Si è vociferato che l’ex milanista potesse tornare in Italia, con Roma e Juventus piuttosto interessate. Anche il PSG ha fatto sapere di essere in lizza per il classe ’92 italiano.

Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, anche il Milan e l’Arsenal si sarebbero mosse per riportare El Shaarawy in Europa. Per i rossoneri sarebbe un clamoroso ritorno, dopo l’addio sancito nel 2015.

El Shaarawy si trasferirebbe però soltanto fino a gennaio 2021. Infatti lo Shanghai lo lascerebbe libero per i prossimi mesi, quando il campionato cinese sarà fermo per la sosta.

Con questi termini bisognerà vedere se il Milan di Pioli avrà intenzione di puntare sul Faraone soltanto per pochi mesi. Prendere El Shaarawy sarebbe un ottimo vantaggio per l’attacco, ma a gennaio lascerebbe un vuoto da ricolmare nella sessione invernale.

