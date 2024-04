Milan, avanti per Lopetegui: i dettagli del contratto

Il Milan sembra sempre convinto di chiudere per Lopetegui. La Gazzetta dello Sport svela i termini del possibile contratto con il tecnico spagnolo

La Gazzetta dello Sport anche oggi scrive di Lopetegui al Milan. Il quotidiano riporta ulteriori dettagli legati al possibile futuro in rossonero del tecnico spagnolo.

Sarebbe lui in pole per la successione di Stefano Pioli: sarebbe così pronto un contratto di tre anni da quattro milioni di euro netti a stagione. Il Milan, dunque, riflette, ma i contatti tra le parti sono davvero frequenti. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma la dirigenza rossonera e Gerry Cardinale hanno votato a favore di Lopetegui.

E’ sempre La Gazzetta dello Sport a scrivere delle possibili alternative allo spagnolo ex Wolves. Se la firma sul contratto non dovesse arrivare le altre soluzioni sarebbero rappresentate da Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Per il primo, come è noto, bisognerebbe trovare un accordo con il Brighton vista la clausola rescissoria da 13 milioni di euro da pagare, per il secondo, invece, ci sono stati diversi contatti. L’attuale allenatore del Lille piace, ma anche lui convince poco i tifosi. L’ex Roma è inoltre sul taccuino del West Ham (Lopetegui è il preferito) e del Marsiglia.

Tifosi schierati

Saranno, dunque, giorni caldi per il futuro della panchina del Milan. La dirigenza rossonera deve fare la scelta giusta, sapendo che la tifoseria del Diavolo la sua scelta l’ha fatta da tempo e non ha alcuna intenzione di farsi andar bene una decisione mediocre.

La Curva Sud, contrariamente a quanto accaduto in passato, è dunque pronta a far sentire la propria voce. Lo sta già facendo, con le parole del Barone, ma non sono da escludere contestazioni.

La scelta di Lopetegui, per il quale si sono attivati i tifosi sui social, non piace per nulla e il Milan questo non può ignorarlo. Come è noto, la scelta preferita è quella di Antonio Conte. L’ex Inter e Juve rappresenta la giusta garanzia di successo di cui ha bisogno il Diavolo per sfidare l’Inter e per conquistare la seconda stella.

Sullo sfondo resta il nome di Thiago Motta, che avrebbe messo d’accordo tutti, ma l’ex centrocampista è ormai ad un passo dalla Juventus, con la quale ha raggiunto un pre-accordo.