Guardiola punta Rafael Leao: il piano del City per strapparlo al Milan

Il City di Guardiola continua a seguire con attenzione Rafael Leão: Mendes potrebbe aiutare i Citizen a strapparlo al Milan

Le recenti prestazioni mediocri di Rafael Leão con la maglia del Milan, tra Europa e derby, hanno riacceso il dibattito tra i tifosi. In molti sono tornati a chiedersi se il portoghese sia davvero un fuoriclasse o solo un giocatore di straordinario talento ma anche straordinariamente discontinuo. Una domanda che non si pone però in alcun modo un tecnico come Pep Guardiola. La stima dell’allenatore del City nei confronti di Rafa resta infatti altissima e in Inghilterra sono convinti: in estate il tecnico catalano farà di tutto per portare il portoghese all’Ethiad.

Non è la prima volta che il nome dell’attaccante ex Lille viene accostato ai Citizen. Già nelle scorse sessioni di mercato si era parlato di un forte interessamento del club campione d’Inghilterra per il portoghese, protagonista assoluto due anni fa dello scudetto rossonero targato Pioli.

Blindato da un ricco contratto con il Milan e da una clausola da oltre 150 milioni, Leão è rimasto fino a questo momento lontano da qualunque tipo di voce di mercato. Al termine di una stagione mediocre come quella che sta per concludersi, in casa Milan sono in molti però a chiedersi se non sia il caso di prendere in considerazione una sua eventuale cessione, per rinforzare la squadra in tutti i reparti.

Una domanda lecita che potrebbe essere aiutata da un vero e proprio piano di Guardiola per far spazio al talento rossonero, a sua volta pronto a fare un ulteriore salto nella propria carriera e a mettersi in gioco nel campionato più competitivo del mondo.

Rafa Leão al City, Guardiola e Mendes studiano l’operazione: il piano per strapparlo ai rossoneri

Stando a quanto riferito da fonti inglesi, in particolare da Football365.com, Guardiola sarebbe pronto a una vera e propria rivoluzione la prossima estate per cercare rinnovare una rosa, quella del City, che resta competitiva ma ha bisogno di nuove energie per poter continuare a competere ai vertici del calcio mondiale.

Se i sicuri partenti sembrano essere Kalvin Phillips, Kyle Walker, Matheus Nunes e Sergio Gomez, non è detto che Pep faccia di tutto per trattenere alcuni gioielli della sua squadra, come Jack Grealish e Bernardo Silva, accostati negli ultimi giorni alle due grandi di Spagna.

In caso di cessione di almeno uno dei due fantasisti del City, Pep potrebbe a quel punto decidere di investire il ricavato dalle eventuali partenze su un sostituto di altissimo livello come, appunto, Rafa Leão, chiamato in quel caso a non far rimpiangere due dei grandi protagonisti dei successi dei Citizen negli ultimi anni.

Un’operazione non semplice, anzi decisamente complessa, ma orchestrata dai vertici del club inglese con il supporto fondamentale di Jorge Mendes, agente sia di Bernardo Silva (peraltro tentato anche da un’offerta faranoica proveniente dall’Arabia) sia dello stesso Leão, e proprio per questo motivo da considerare per nulla impossibile. Soprattutto alla luce delle difficoltà manifestate dal portoghese al Milan nelle ultime uscite.