Milan, colpo a rischio: irrompe lo United, super offerta in arrivo

Tanta concorrenza nella corsa a una giovane promessa: il club rossonero deve stare attento alle proposte della Premier League e non solo.

Il reparto scouting è molto attivo e in questi mesi ha lavorato per segnalare giocatori con un potenziale da Milan. Tra giovani e meno giovani sono tanti i nomi nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Zlatan Ibrahimovic.

Uno dei profili che piacciono molto è Assan Ouedraogo, 17enne (compirà 18 anni il 9 maggio) centrocampista in forza allo Schalke 04. La società rossonera aveva fatto un sondaggio già per il mercato invernale, poi il giocatore è rimasto a Gelsenkirchen e ogni discorso è stato rinviato. In questa stagione 16 presenze, 2 gol e 2 assist per il giovane tedesco che da novembre a febbraio è rimasto fuori per infortunio. Prima di farsi male aveva trovato una certa continuità in campo, al rientro è stato un po’ complicato ritrovare subito la migliore condizione. E metà aprile c’è stato anche un nuovo infortunio che gli ha fatto saltare due partite.

Milan, colpo a rischio: chiama la Premier

Anche se ha avuto dei problemi fisici che lo hanno ostacolato, Ouedraogo è rimasto comunque nel mirino di importanti club europei. Il Milan non lo ha perso di vista, anche se in questo momento sembra avere altre priorità. In Italia pure l’Atalanta si è fatta avanti per capire la fattibilità dell’operazione.

Non mancano squadre della Bundesliga interessate al gioiello dello Schalke 04: Bayern Monaco, Lipsia, Stoccarda, Eintracht Francoforte, Hoffenheim e Werder Brema. Rimanere in Germania potrebbe essere la soluzione migliore per la crescita del ragazzo, almeno a breve termine. Lui e chi cura i suoi interessi dovranno valutare con attenzione i diversi progetti sul tavolo e scegliere il migliore, soprattutto sul piano tecnico e non solo su quello economico.

A proposito di soldi, in Premier League ne hanno tanti e possono convincere Ouedraogo a migrare in Inghilterra. Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle United hanno mandato i loro scout a visionarlo in Germania. Sky Sport Deutschland ha rivelato che i Red Devils sono pronti a fare un’offerta importante per assicurarselo e battere la concorrenza.

Il Manchester United non sta vivendo delle stagioni all’altezza delle aspettative, però è un club ricco e blasonato, ha tutto per persuadere un giovane talento a firmare. Anche il Milan ha le proprie armi, però deve cercare di muoversi con anticipo perché sul piano economico è difficile competere con i top club della Premier League.