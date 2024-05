Milan, scelto il nuovo bomber: contatti avviati, pronti 50 milioni

Il club rossonero vuole provare a comprare un nuovo goleador: contatti avviati e pronta anche una proposta economica importante.

Uno degli obiettivi del Milan nel calciomercato estivo è l’ingaggio di un nuovo centravanti, uno in grado di garantire un buon numero di gol. Partirà Olivier Giroud e c’è voglia di fare un upgrade, anche se a livello di carisma ed esperienza il francese non potrà essere rimpiazzato.

Tra i vari nomi nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Zlatan Ibrahimovic c’è Benjamin Sesko. Lo sloveno è un classe 2003 e in questa stagione ha messo insieme 12 gol e 2 assist in 40 presenze con la maglia del Lipsia. È ancora molto giovane, però ha un grande potenziale e già Paolo Maldini si era fatto avanti qualche anno fa quando il ragazzo militava nel Salisburgo. Nell’estate 2022 l’agente Elvis Basanovic andò a Casa Milan per incontrare l’allora direttore tecnico rossonero e il direttore sportivo Frederic Massara, però poi l’affare non si fece.

Milan, assalto a Sesko?

In questi giorni Basanovic è tornato a Milano, come testimoniato da una storia Instagram pubblicata sul profilo della sua Pro Transfer Agency. Ha avuto modo di incontrare il Milan e si è riparlato di una possibile trattativa per Sesko. Non è un’operazione facile, nel contratto c’è una clausola di risoluzione il cui valore può salire fino a circa 75 milioni di euro in base al rendimento, ma comunque servirà un investimento di almeno 50 milioni per strapparlo al Lipsia.

La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan è pronto a spendere 50 milioni per acquistare Sesko. È consapevole che per assicurarsi un bomber importante dovrà spendere una cifra di quel tipo e sarebbe la più alta pagata nella sua storia. Finora i 42 milioni spesi per Leonardo Bonucci nel calciomercato estivo 2017 rappresentano il record.

Il quotidiano sportivo nazionale aggiunge che al Lipsia potrebbero non bastare 50 milioni per dare l’ok alla cessione dell’attaccante sloveno. Quest’ultimo è onorato dall’interessamento del Milan, ha in Zlatan Ibrahimovic un idolo e quando ha giocato a San Siro in Champions League ha constatato quanto sia speciale la squadra rossonera.

Attenzione anche alla Premier League, dove non mancano società interessate al giocatore. Nel campionato inglese ci sono tanti soldi e le trattative si possono complicare, è importante muoversi d’anticipo per evitare “beffe”. Una svolta può arrivare dopo il 18 maggio, quando la Bundesliga sarà terminata e Sesko potrà concentrarsi sul suo futuro.