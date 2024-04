Milan, colpo dall’Aston Villa: nome a sorpresa

Nuovo nome per la difesa rossonera: Moncada e Ibrahimovic potrebbero pescare un rinforzo dall’Inghilterra per rimpiazzare Kjaer.

Il Milan deve intervenire in ogni reparto nel prossimo calciomercato estivo, questa stagione ha messo in chiara evidenza le lacune della squadra. Anche se Giorgio Furlani ha annunciato che la campagna acquisti sarà più leggera rispetto allo scorso anno, comunque ci saranno diversi volti nuovi che arriveranno a Milanello.

In difesa ci sarà la partenza di Simon Kjaer, il cui contratto andrà in scadenza e non verrà rinnovato. Stesso discorso per Mattia Caldara, anche se in questo caso si tratta di un giocatore fuori dal progetto da anni e mai considerato da Stefano Pioli. La dirigenza è già al lavoro per prendere un centrale difensivo di ottimo livello.

Milan, nuovo difensore dall’Inghilterra?

Il grande sogno è Alessandro Buongiorno, capitano e pilastro difensivo del Torino. Un tentativo a gennaio non era andato a buon fine, perché Urbano Cairo non voleva vendere. A fine stagione si potrà trattare, ma servirà un investimento da 35-40 milioni di euro. Meno costoso Maxence Lacroix, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 con il Wolfsburg e per il quale potrebbero bastare 15-18 milioni.

Secondo quanto rivelato in Spagna da AS, c’è anche un altro nome nella lista di Geoffrey Moncada: Diego Carlos. Il 31enne brasiliano, in possesso anche del passaporto spagnolo, milita nell’Aston Villa di Unai Emery. In questa stagione ha messo assieme 31 presenze, 1 gol e 1 assist. Per 24 volte è partito titolare. Ha un contratto che scade a giugno 2026 e il club di Birmingham aveva investito ben 31 milioni per comprarlo dal Siviglia nel luglio 2022.

Non è un’operazione semplice, anche se considerando l’età e la scadenza contrattuale di Carlos i Villans non possono fissare un prezzo troppo alto. AS chiarisce che non ci sono ancora stati i primi contatti, però prevede che non tarderanno ad arrivare. Per adesso c’è solo un gradimento che non è ancora sfociato in qualcosa di concreto.

Vedremo se sarà lui uno dei volti nuovi che arriveranno a Milanello nel prossimo calciomercato estivo. Il brasiliano è un difensore esperto e ha in bacheca l’Europa League 2019/2020, vinta in finale contro l’Inter di Antonio Conte quando militava nel Siviglia allenato da Julen Lopetegui. Proprio lui provocò l’autogol del definitivo 3-2 con una rovesciata che fece finire il pallone addosso a Romelu Lukaku. A inizio partita Carlos aveva “regalato” il rigore dell’1-0 interista facendo un fallo netto sullo stesso Lukaku, poi si è fatto perdonare…