Casa Milan, incontro col Pescara: chiesto un giovane rossonero

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, oggi ha parlato con la dirigenza rossonera a Casa Milan. Vuole un giocatore in prestito per la sua squadra.

Incontro di calciomercato a Casa Milan. Infatti, verso le 17:45 è arrivato Daniele Sebastiani presso la sede di via Aldo Rossi.

Il presidente del Pescara ha incontrato la dirigenza rossonera per discutere di alcuni giovani. Il nome più “caldo” sembra essere quello di Gabriele Bellodi, che il Milan intende mandare in prestito in Serie B. Lo riportano i colleghi di calciomercato.com. Un trasferimento in Abruzzo potrebbe rappresentare una soluzione ideale per lui.

Bellodi ha giocato in prestito anche nella scorsa stagione, ma a Crotone ha avuto pochissimo spazio. A Pescara probabilmente può avere prospettive di impiego migliori. Sebastiani oggi ne ha discusso con la società rossonera e presto potrebbero esserci novità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, Shevchenko posa con la seconda maglia: “Ricordi indelebili”