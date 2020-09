Milan, Shevchenko posa con la seconda maglia: “Ricordi indelebili”

Il grande amore di Andriy Shevchenko per il Milan si manifesta anche con la nuova maglia rossonera in vista della nuova stagione.

La grande passione rossonera di Andriy Shevchenko è davvero senza tempo. Lo storico numero 7 del Milan è stato omaggiato della seconda maglia per la stagione 2020-2021, targata Puma.

Sheva ha pubblicato sui suoi profili social le foto che lo ritraggono con la nuova maglia bianca, un grande classico per la storia del Milan. Ed il messaggio correlato è pieno di nostalgia per i colori rossoneri.

“Sempre splendide emozioni quando indosso la maglia del Milan. In particolare quella bianca da trasferta mi porta alla mente grandi ricordi. Il Milan sarà sempre nel mio cuore”.

Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan 💪 pic.twitter.com/1ANcXzvTke

