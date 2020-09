Leao in quarantena? Arriva la verità del calciatore

Leao non è in quarantena! La smentita è arrivata pochi minuti fa sul suo profilo Twitter. Ecco le ultime news in merito a questa vicenda.

Rafael Leao non è in quarantena. In queste ultime ore non si è parlato d’altro sui social: alcuni siti e testate giornalistiche hanno riportato un tweet del portoghese in cui, in risposta ad un suo video musicale, ha scritto “Colpa della quarantena“. Qualcuno ha subito ipotizzato una positività di Leao, che non si è visto ancora a Milanello causa infortunio. La notizia è stata riportata da tanti colleghi.

Pochi minuti fa, però, è arrivato il tweet di smentita. L’attaccante ci ha tenuto infatti a spiegare che il video musicale è stato pubblicato fra marzo e aprile, cioè in piena quarantena, e il suo tweet era riferito proprio a quello.

Leao quindi non è in quarantena, e quindi non è positivo al Coronavirus, almeno questo è quello che possiamo dedurre dai suoi post su Twitter. Tutto smentito quindi. L’ex Lille è out per infortunio e non sarà a disposizione per la partita contro lo Shamrock e probabilmente anche per la prima di campionato.