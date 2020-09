Calciomercato Milan – Affare Chiesa: smentite da Maldini e Pradè | VIDEO

Nonostante i tanti rumors che danno il Milan molto interessato a Federico Chiesa, dal club rossonero e dalla Fiorentina sono arrivate smentite inerenti l’esistenza di una trattativa per l’esterno offensivo. Sia Paolo Maldini che Daniele Pradé hanno negato che ci siano negoziati in corso tra le due società per il giocatore. Il figlio d’arte ha una valutazione molto elevata e non compatibile al momento con il bilancio del Milan. Sono circa 50 i milioni di euro che vuole il patron viola Rocco Commisso. Troppi per la dirigenza rossonera, che della Fiorentina apprezza anche i difensori centrali Nikola Milenkovic e German Pezzella.