Verso Shamrock-Milan: la formazione provata da Pioli

Ecco le prove di formazione in vista di Shamrock Rovers-Milan. Pioli ha già in mente la formazione iniziale di giovedì sera.

Sempre più vicino il debutto ufficiale del Milan nella stagione 2020-2021. I rossoneri giovedì sera sono attesi in Irlanda, dove sfideranno lo Shamrock Rovers.

Il turno preliminare di Europa League sarà in gara secca, dunque servirà un Milan quasi perfetto ed impeccabile per non mancare l’appuntamento.

Oggi a Milanello mister Stefano Pioli ha continuato il lavoro di avvicinamento e preparazione alla suddetta gara. In particolare il tecnico rossonero ha provato la formazione che sfiderà lo Shamrock dopodomani a partire dalle ore 20.

Questo l’undici schierato in partitella: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Nessuno dei nuovi acquisti in campo dall’inizio, ma spazio dal 1′ minuto a Ibrahimovic che ha già recuperato dopo la botta subita alla caviglia nel weekend. L’unico vero ballottaggio sembra essere quello tra Salemaekers e Brahim Diaz nel ruolo di ala mancina.

