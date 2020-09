Shamrock-Milan, il programma della vigilia: conferenza e viaggio

Il programma di domani in casa Milan, alla vigilia della partita con lo Shamrock Rovers di giovedì in territorio irlandese.

Domani sarà giornata di vigilia in casa Milan, in vista della prima partita ufficiale della stagione 2020-2021.

Giovedì sera i rossoneri saranno ospiti dello Shamrock Rovers nel turno preliminare di Europa League, una gara secca di elevata importanza.

Il Milan fa sapere che domani alle ore 14 Stefano Pioli parlerà nella classica conferenza stampa della vigilia a Milanello, solo dopo il termine dell’allenamento di rifinitura mattutino.

Nel pomeriggio la squadra si imbarcherà in direzione Dublino, capitale irlandese, per la sfida allo Shamrock. Appuntamento il giorno dopo alle ore 20 per lo scontro che vale il passaggio al terzo turno preliminare di coppa.

