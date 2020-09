Paquetà al Lione, nuovo indizio: Aouar via

Lucas Paquetà non è stato convocato per la sfida contro lo Shamrock Rovers. Il centrocampista brasiliano è nel mirino del Lione, che potrebbe cedere all’Arsenal il francese Houssem Aouar.

Lucas Paquetà piace al Lione e potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il brasiliano non rientra nel progetto tecnico di Pioli: si aspetta l’offerta giusta per cederlo. Secondo quanto riferisce il canale francese Telefoot, i transalpini potrebbero dire addio a Houssem Aouar in direzione Arsenal. Dalla cessione di Aouar, il Lione incasserrebbe 40 milioni di euro, cifra parzialmente reinvestita per arrivare a Paquetà. Al momento il Lione ha manifestato solo un interesse e non c’è alcuna trattativa.

Il Milan attende gli sviluppi e nel frattempo ha preferito non convocare l’ex Flamengo per la gara contro lo Shamrock Rovers di Europa League. La società rossonera spera di chiudere presto l’operazione in uscita con il Lione, in modo tale da avere il tesoretto per trattare con la Fiorentina per Nikola Milenkovic.