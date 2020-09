Milan, Scaroni incontra l’Inter per il nuovo stadio

Paolo Scaroni ha fatto visita alla sede dell’Inter per confrontarsi con Steven Zhang sull’argomento stadio. Il presidente del Milan crede molto nel progetto.

Per il proprio futuro Milan e Inter hanno l’intenzione di costruire un nuovo stadio e hanno mosso passi concreti in questi mesi. Le trattative con il Comune di Milano non sono state facili, però col tempo hanno prodotto una serie di accordi.

L’iter è ancora lungo, però i club sono fiduciosi di realizzare il proprio progetto nell’area di San Siro. Gli studi Populous e Sportium sono al lavoro per apportare delle modifiche ai disegni da presentare nuovamente all’amministrazione. Milan e Inter saranno anche chiamate a decidere quale dei due dovrà poi occuparsi definitivamente del progetto.

Intanto oggi Paolo Scaroni si è recato nella sede nerazzurra, come rivelato da calciomercato.com. Il presidente rossonero ha avuto un colloquio con il collega Steven Zhang per discutere sicuramente dell’argomento stadio. Necessario fare un punto della situazione e confrontarsi nuovamente su un aspetto fondamentale per la crescita futura delle due società calcistiche milanesi.

All’uscita dalla sede dell’Inter, Scaroni non si è particolarmente sbilanciato ai microfoni di calciomercato.it: “Parliamo sempre dello stadio. Sensazioni positive? Vediamo“.

🎥 #Milan – Il presidente Paolo #Scaroni all’uscita dalla sede dell’#Inter dopo l’incontro con l’Ad nerazzurro Antonello per la questione San Siro: “Parliamo sempre dello stadio. Sensazioni positive? Speriamo” pic.twitter.com/HBIhSAwEfM — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2020

