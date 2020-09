Milan, Tatarusanu a DAZN: “Donnarumma uno stimolo. Ibra è esigente”

Tatarusanu ha parlato ai microfoni di DAZN. Il portiere rumeno è l’ultimo acquisto del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Tatarusanu torna a parlare. Il portiere del Milan, ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN: “Sono stato contento quando ho saputo che il Milan si era interessato a me. Il Milan ha vinto tutto, non puoi non essere felice di essere qui”.

Crescita del Milan – “Non è stato facile all’inizio ma hanno dimostrato di essere una grande squadra. Le sensazioni sono positive e le aspettative grandi, spero che si possa continuare con questi risultati

Stimolo Donnarumma – “E’ molto bravo, per me è importante è che sia un bravo ragazzo. C’è una bella atmosfera ed è quello che conta durante gli allenamenti. Sono consapevole che ho davanti a me un portiere tra i più bravi al mondo ma per me è uno stimolo per diventare più forte. Devo essere pronto quando il mister mi chiamerà in causa”.

Ibra valore aggiunto – “E’ esigente ma dà tantissimo, si fa sentire sul campo, questo mi piace”.

