Milan, battesimo per Tonali e Tatarusanu: il video di Donnarumma

Nel ritiro del Milan a Dublino c’è tempo per il rito di iniziazione dei nuovi: è la volta di Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu.

Il Milan giocherà domani sera contro lo Shamrock Rovers in Europa League. I rossoneri sono in ritiro a Dublino ed è stata l’occasione per battezzare i nuovi arrivati Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu. I due si sono esibiti, microfono alla mano, in una performance canora sotto lo sguardo divertito dei compagni di squadra. A testimoniare il tutto Gigio Donnarumma.

Il primo è stato l’ex bresciano, che ha scelto, con un po’ di imbarazzo, di cantare “Azzurro” di Adriano Celentano, poi è stata la volta del portiere, che è parso più spavaldo e ha cantato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Un momento di gioia e serenità in attesa della gara di domani, dove il Milan dovrà essere pronto e concentrato per affrontare la gara nel migliore dei modi.

SHAMROCK-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI