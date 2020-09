Shamrock-Milan, probabili formazioni: Ibra c’è, panchina Tonali

Il Milan esordirà ufficialmente in Europa League contro lo Shamrock Rovers domani alle 20.00. Presente Zlatan Ibrahimovic, mentre Sandro Tonali partirà dalla panchina.

Zlatan Ibrahimovic sarà presente nella gara d’esordio del Milan in questa stagione. I rossoneri affronteranno domani sera alle 20.00 gli irlandesi dello Shamrock Rovers, già all’undicesima giornata di campionato. Lo svedese era assente contro il Novara e contro il Vicenza, ma sarà disponibile nel match di Europa League a guidare l’attacco rossonero.

L’unico dubbio di Stefano Pioli riguarda il versante sinistro dei trequartisti, con Alexis Saelemaekers in vantaggio su Diaz. Assenti Leao e Ante Rebic, quest’ultimo per squalifica. Panchina per il nuovo acquisto Sandro Tonali, dal primo minuto Ismael Bennacer e Franck Kessie. Nella retroguardia, sicuri del posto Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez, che difenderanno la porta di Gigio Donnarumma.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

