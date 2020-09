Shamrock-Milan, i convocati di Pioli: out Paquetà per scelta tecnica

Stefano Pioli ha diramato la lista dei calciatori convocati per Shamrock Rovers-Milan del preliminare di Europa League. Ok Ibra e Tonali, fuori Paquetà.

Il Milan tramite i propri canali ufficiali ha reso nota la lista dei convocati di Stefano Pioli per il match del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Nell’elenco ci sono nuovi arrivati come Ciprian Tatarusanu, Sandro Tonali e Brahim Diaz. Presente pure Zlatan Ibrahimovic, recuperato dopo alcuni problemi fisici. Assente per squalifica Ante Rebic. Mancano anche Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Rafael Leao. Non c’è neppure Luca Paquetà, ma nel suo caso per scelta tecnica.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini.

🚨 It’s finally here! Our first squad list of the season: #RoversMilan 📋 🚨 Ecco i convocati per la nostra prima gara ufficiale della stagione 📋#SempreMilan #UEL pic.twitter.com/hhC67yUIwc — AC Milan (@acmilan) September 16, 2020

