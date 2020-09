Calciomercato Milan, colpo Jovic: apertura del Real Madrid

Luka Jovic è sul mercato. Entro fine estate dovrebbe lasciare il Real Madrid, anche con la formula del prestito: il Milan ci può riprovare.

Torna prepotentemente di moda il nome di Luka Jovic per l’attacco del Milan. Nonostante il rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri non disdegnano un colpo offensivo per ampliare le scelte.

Jovic è stato accostato al Milan spesso e volentieri, soprattutto quando Ibra tentennava riguardo alla permanenza in maglia rossonera. Ora il serbo può tornare ad essere un’ipotesi concreta.

Secondo Calciomercato.com, Jovic può lasciare il Real Madrid anche in prestito. Gli spagnoli sanno che nessun club al momento si potrà permettere di spendere 50 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante classe ’97.

Un prestito secco o con diritto di riscatto può essere la soluzione giusta. Il Milan valuta l’ipotesi Jovic, ma non è l’unica squadra interessata. Di recente anche l’Eintracht Francoforte (sua ex squadra) e l’Hertha Berlino si sono mosse, così come l’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez.

Folta concorrenza ma la chance di assicurarsi un giovane attaccante di valore in vista della prossima stagione. Il Milan potrebbe chiudere il mercato 2020 con il botto.

