Sorteggio Europa League, domani gli accoppiamenti del terzo turno

Il Milan affronterà lo Shamrock Rovers alle 20.00, match valevole per il terzo turno preliminare di Europa League. Se dovesse superare il turno, la squadra di Stefano Pioli conoscerà già domani il suo avversario. Al sorteggio saranno presenti le qualificate del secondo turno e le eliminate dal terzo turno preliminare di Champions League.

Prima del sorteggio avverrà la suddivisione tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking. Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate. Tutte le partite di qualificazione di Europa League si giocheranno a porte chiuse e in gara unica il 1° ottobre e nel caso di parità si giocheranno supplementari e calci di rigore. Le vincenti si qualificheranno ai gironi di Europa League.

MILAN, MESSAGGIO DI LEAO AI COMPAGNI