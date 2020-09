Milan, messaggio di Leao ai compagni

Leao ha lanciato un messaggio su Twitter di supporto ai compagni, impegnati nel match contro lo Shamrock Rovers: “Oggi”.

Rafael Leao, positivo al Coronavirus, è in quarantena e non potrà essere presente stasera nel match di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il portoghese non ha però mancato di dare il proprio supporto da casa ai compagni di squadra, con un messaggio su Twitter: “Oggi”.

L’assenza del portoghese è pesante, perché sarebbe potuto essere titolare, vista l’assenza di Rebic. Il Milan dovrà fare a meno delle sue accelerazioni che avrebbero potuto impensierire lo Shamrock. Leao dovrebbe rientrare nella terza gara di campionato, che vedrà il Milan giocare in casa contro lo Spezia.

