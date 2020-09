Fazio vicino alla Fiorentina | Milenkovic può liberarsi

Notizia interessante per il Milan che arriva da Firenze riguardo un calciatore, Milenkovic, che piace da tempo al club rossonero.

Da Firenze arrivano notizie importanti sul mercato dei difensori. Pare che nelle ultime ore la Fiorentina sia molto vicina all’acquisto di Federico Fazio.

Lo stopper argentino della Roma è uno degli obiettivi più recenti della squadra viola. In uscita dalla capitale, Fazio potrebbe sbarcare nei prossimi giorni, come colpo low-cost.

Pare che la Fiorentina possa prendere Fazio per cautelarsi in maniera definitiva: l’idea è quella di acquistare il difensore per sostituire l’eventuale addio di Nikola Milenkovic, target dichiarato del Milan di Pioli.

Milenkovic è il nome numero uno sulla lista dei rossoneri, che vogliono rinforzare la difesa con un centrale giovane e di spessore, proprio come il serbo classe 1997.

Dunque il numero 4 della Fiorentina sarebbe ‘libero’ di accasarsi altrove e rispondere positivamente all’offerta del Milan. Inoltre Milenkovic avrebbe già detto no alla proposta di rinnovo contrattuale della società toscana, magari proprio con il pensiero di un futuro al fianco di Romagnoli al centro della difesa milanista.

