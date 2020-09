Milan, minaccia Juve su Chiesa: la strategia bianconera

Federico Chiesa è al centro di un intreccio di mercato che riguarda diversi club. Il Milan aspetta e spera di avere una chance finale.

La redazione di Sportmediaset oggi ha aggiornato la situazione sul futuro di Federico Chiesa, talento della Fiorentina che piace a molte big.

L’ala classe ’97 piace al Milan, che però deve guardarsi da un ritorno di fiamma della Juventus. Pare che i bianconeri abbiano già studiato una strategia da mettere in atto entro inizio ottobre.

La squadra campione d’Italia vuole chiudere per la cessione di Douglas Costa. L’esterno brasiliano può partire in direzione Manchester United, portando di fatto circa 30 milioni di euro cash nelle casse bianconere.

La Juve a quel punto investirebbe il denaro ricavato proprio su Chiesa, presentandosi alla porta della Fiorentina con una proposta a dir poco invitante.

Il Milan intento aspetta la propria occasione, anche se rischia di essere beffato dai rivali storici. Il piano dei rossoneri è quello di sperare in un abbassamento delle pretese da parte della società di Rocco Commisso, il quale però continua a chiedere non meno di 50-60 milioni per il cartellino di Chiesa.

Non è comunque da escludere che il figlio d’arte possa restare a Firenze almeno fino a gennaio prossimo, lasciando a bocca asciutta sia Milan che Juventus.

