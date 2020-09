Shamrock Rovers-Milan, formazioni ufficiali: Pioli sceglie Saelemaekers

Ufficializzate le formazioni di Shamrock Rovers e Milan, per la gara delle ore 20 valida per il secondo turno preliminare.

Shamrock Rovers e Milan scenderanno in campo alle ore 20 di questa sera. Scontro diretto e secco per il secondo turno preliminare di Europa League: chi vince passa e vola verso la fase a gironi.

Il Milan ha ufficializzato poco fa l’undici titolare scelto da Stefano Pioli per sfidare gli irlandesi. Nessuna sorpresa in difesa ed a centrocampo, con il tandem Gabbia-Kjaer al centro della linea arretrata e Bennacer al fianco di Kessie in mediana.

In attacco spazio a Zlatan Ibrahimovic dal 1′ minuto, completamente recuperato rispetto allo scorso weekend. Sulla trequarti Pioli sceglie Castillejo a destra con Saelemaekers spostato a sinistra. Panchina per i nuovi acquisti.

La formazione ufficiale del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All: Pioli.

